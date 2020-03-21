Hava bugün nasıl olacak?
- Kıbrıs
- 21 Mart 2020 Cumartesi 08:05
- Kıbrıs Genç Tv
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SON DAKİKA HABERLERİ
Lefkoşa
SERKAN KERVAN ECZ
Tel: 03922258091
Lefkoşa
DAĞMAN ECZANESİ
Tel: 3301 022
Lefkoşa
EREN ECZANESİ
Tel: 03922252474
Lefkoşa
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
Tel: 03922280909
Girne
BUĞÇE ECZANESİ
Tel: 03928150032
Girne
SETENAY BENGİSU ECZ
Tel: 03928160082
Girne
BARIŞ ECZANESİ
Tel: 03928218410
Gazimağusa
ZEYNEP ECZANESİ
Tel: 03923651847
Gazimağusa
MAĞUSA ECZANESİ
Tel: 03923651920
Gazimağusa
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
Tel: 03923662026
Güzelyurt
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
Tel: 7142 000
Güzelyurt
GÜLSEN ECZANESİ
Tel: 03927141190
İskele
AVİCENNA ECZANESİ
Tel: 05428550015
Üst Mesarya
SERDARLI ECZANESİ
Tel: 03923767006
Alt Mesarya
BUĞRA ECZANESİ(AKDOĞAN)
Tel: 03923778825
Karpaz
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
Tel: 05338219606
Karpaz
GÜRSEL ECZANESİ
Tel: 0392 374 51 70
Lefke
SIDIKA UMAR ECZANESİ
Tel: 7237 997
Lefke
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Tel: 03927277646