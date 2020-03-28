Hava bugün nasıl olacak?
- Kıbrıs
- 28 Mart 2020 Cumartesi 07:20
- Kıbrıs Genç Tv
1 Gazetelerin Spor Manşetleri - 28 Mart 2020 2 Saatler ileri alınacak 3 Virüs Belçika'da insandan hayvana bulaştı 4 Koronavirüse karşı 'sosyal izolasyon'... 5 Dünya koronavirüs alarmında, tedbirler en üst... 6 Koronaya yakalanan Johnson'ın virüsü hafife... 7 Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren... 8 Polis tedbirlerine devam ediyor...18 kişi daha tutuklandı 9 İnciraltı Restoran kundaklandı...1 kişi tutuklandı 10 Koronavirüs stresi çocuklara da yansıyor
SON DAKİKA HABERLERİ
Lefkoşa
ARZUM DAVULCU ECZANESİ
Tel: 03922271457
Lefkoşa
ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
Tel: 03922254020
Lefkoşa
ÖZYOL ECZANESİ
Tel: 03922232131
Lefkoşa
BUSE KARŞILI ECZANESİ
Tel: 2241545
Girne
İLGEN ECZANESİ
Tel: 03928158118
Girne
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
Tel: 03928213088
Girne
NEJLA ERÇAL ECZANESİ
Tel: 0392 822 32 02
Gazimağusa
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
Tel: 03923663915
Gazimağusa
İNEM MİMAR ECZANESİ
Tel: 05488422795
Gazimağusa
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
Tel: 03923660353
Güzelyurt
AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT
Tel: 03927142193
Güzelyurt
İNCİ ECZANESİ
Tel: 03927143252
İskele
ÖZBİRTAN ECZ
Tel: 03923712224
Üst Mesarya
KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ
Tel: 03923733360
Alt Mesarya
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
Tel: 03922369100
Karpaz
GÜRSEL ECZANESİ
Tel: 0392 374 51 70
Karpaz
GÜRSEL ECZANESİ
Tel: 0392 374 51 70
Karpaz
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
Tel: 05338325742
Lefke
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
Tel: 7278 565
Lefke
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Tel: 05338829456