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Hava bugün nasıl olacak?

Hava bugün nasıl olacak?
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DSÖ: Hiç bir ülke ayağını frenden kaldırmamalı
DSÖ: Hiç bir ülke ayağını frenden kaldırmamalı
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