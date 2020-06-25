Hava bugün nasıl olacak?

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Kıbrıs
25 Haziran 2020 Perşembe 06:50
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NÖBETÇİ ECZANELER
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ÜLKER POZAN ECZANESİ
Tel: 03922235180
Lefkoşa
BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
Tel: 03922256161
Lefkoşa
TUNA ECZANESİ
Tel: 03922277874
Girne
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
Tel: 03928213088
Girne
SERTAÇ ECZANESİ
Tel: 03928159067
Gazimağusa
TARABYA ECZANESİ
Tel: 03923651607
Gazimağusa
TANYA SALİMER ECZ
Tel: 03923669988
Güzelyurt
ERİN ECZANESİ
Tel: 03927147052
Lefke
NANE LİMON ECZANESİ
Tel: 03927277470
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Güzelyurt-Lefke Anayolu’nda ölümlü trafik çarpışması
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