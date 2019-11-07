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Hava durumunda son tahminler

Hava durumunda son tahminler
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KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 23-28 derece dolaylarında seyredecek.

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