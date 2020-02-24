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Hava, hafta boyunca nasıl olacak?

Hava, hafta boyunca nasıl olacak?
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 Hava sıcaklığı hafta boyuncu 18-21 derece dolaylarında olacak.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 18 - 21 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, yarın Kuzey ve Batı diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerdenorta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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