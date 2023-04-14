Hava, hafta ortasına kadar serin ve nemli, sonraki günlerde ise ılık ve nispeten nemli olacak: Sıcaklık 32°C’ye kadar yükselecek

Hava, hafta ortasına kadar serin ve nemli, sonraki günlerde ise ılık ve nispeten nemli olacak: Sıcaklık 32°C’ye kadar yükselecek
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Ülkede bu hafta ortasına kadar serin ve nemli, sonraki günlerde ise ılık ve nispeten nemli hava etkili olacak. Hava sıcaklığının, 32 santigrat derece dolaylarına kadar yükselmesi bekleniyor.

Dairesi’nin 15–21 Nisan tarihleri arasındaki tahmin raporuna göre bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile ilk yarısı serin ve nemli, diğer yarısında ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

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Hava, yarın parçalı bulutlu, pazar günü ise az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Havanın, haftanın ilk iki günü açık ve az bulutlu, çarşambadan cumaya kadar ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk ve son günleri iç kesimler ve sahillerde 21-24 ºC , diğer günlerde ise 29-32 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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