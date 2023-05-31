Hava nasıl olacak?

Hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Dairesi, cuma günü yer yer yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 1-7 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli cuma günü ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

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Hava diğer günler genellikle açık ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklıkları ise, nispeten yükselerek, genellikle iç kesimler ve sahillerde 30 - 33 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günleri kuzey ve doğu yönlerden, diğer günlerde ise batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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