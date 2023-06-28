Hava nasıl olacak?

Ülkenin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacağı hafta boyunca hava sıcaklığı 35-38 derece dolaylarında seyredecek.
Dairesi Müdürlüğü’nün haftalık hava durumu raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava, pazar ve pazartesi günleri açık; salı ve çarşamba günleri ise açık ve az bulutlu olacak.
yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 35-38 ºC, sahillerde ise 29-32 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.