Hava nasıl olacak?

Hava nasıl olacak?
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Havanın yarın yağışlı olması bekleniyor ancak mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık da devam ediyor.

Dairesi’nin 2-8 Kasım dönemini kapsayan hava durumu tahmini raporuna göre, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

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Rapora göre hava yarın parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Cuma günü parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu; cumartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Pazardan çarşambaya kadarki sürede ise hava parçalı bulutlu veya parçalı az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığı ise 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, raporun kapsadığı sürenin ilk yarısında kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; ikinci yarısında ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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