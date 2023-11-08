Hava nasıl olacak?

Meteoroloji, yarından itibaren yer yer yağış beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklığında birkaç derecelik düşüş olacak. Belirgin sıcaklık düşüşünün 14 Kasım’dan sonra hissedilmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 9 - 15 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Yarın doğu kesimlerde yer yer sağanak, cuma günü de yer yer hafif sağanak beklentisi var. Hafta sonu için yağış yok ama hafta başından itibaren yer yer yine yağış görülecek.

Salı gün yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, çarşamba günü yer yer sağanak bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 26 - 29 derece dolaylarında olacak. 14 Kasım’dan sonra sıcaklığın 4-5 derecelik düşüşle 22-25 dolaylarına inmesi bekleniyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.