Hava nasıl olacak?

Sevgili İlkay,

Daha dün gibi aklımda hastaneden eve gelişin…Yeni doğmuş bebek ağlamaların…Biz bir bebeğin ne olduğunu seninle öğrendik… Hepimizin ilk göz ağrısı oldun…Koltuk üzerinde seni farketmeden üstüne oturmam ve evdekilerin çığlıkları hala aklımda…Hayat bu, büyüyoruz…Ailemize yenileri katılırken hiç kabullenemediğimiz ayrılıklarımız da oluyor…Acısı hiç dinmeyen hem de…Deden seni hep çok sevdi…Seninle hep gurur duydu…Keşke o da bugününü görebilseydi…Bizim ailemizin temeli sevgidir…Biz hep birbirimiz çok sevdiğimiz için yaşadığımız olumsuzluklar bizi her zaman çok etkiliyor…Onun için sen de eşini, aileni çok sevmeli ve hiç üzmemelisin…Bu özel ve mutlu gününde yanında olamadığım için çok üzgünüm…Hayırlı, sağlıklı bir evlilik yürütmeni, güzel çocuklarının olmasını ve hep mutlu olmanızı dilerim…Tebrikler…