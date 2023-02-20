Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren hava sıcaklığının düşeceğini, perşembe ve cuma günü de yer yer hafif yağmur beklendiğini açıkladı.
Havanın, yarın ve çarşamba günü az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Perşembe ve Cuma günü yer yer hafif yağmurlu; Cumartesi günü parçalı bulutlu; Pazar ve Pazartesi günü de açık az bulutlu geçmesi bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimler ve sahillerde 18-21 derece dolaylarında seyretmesi; rüzgarın da genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.