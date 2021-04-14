Hava sıcaklığı artacak

Hava sıcaklığı 33 dereceye kadar yükselecek. Yarından itibaren üç gün boyunca sabah saatlerinde sis görülecek.
Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahmin raporuna göre, 15-21 Nisan tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk günleri 25- 28 derece, diğer günlerde ise 30 - 33 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.
Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.