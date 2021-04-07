Hava sıcaklığı düşecek

Hava sıcaklığı düşecek
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KKTC’de  hava sıcaklığı Cumartesi gününden itibaren düşecek; Cumartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 8 – 14 Nisan arasını kapsayan raporuna göre, ülke belirtilen sürede genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri ılık ve nemli, diğer günlerde ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

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Yarın  az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; Cuma günü parçalı bulutlu; Cumartesi günü parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; sonraki günler ise bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk günleri  22 - 25 ;  diğer günlerde ise 16 - 19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar  ise, periyodun ilk günleri Güney  ve Batı, diğer günlerde Kuzey ve Batı yönlerden orta   kuvvette  zaman zaman  kuvvetli, Cumartesi günü kuvvetli ve fırtınamsı olarak esecek.

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