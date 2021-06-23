Hava Sporları Federasyonu hava kurumu oluyor

Hava Sporları Federasyonu’nun Başbakan Yardımcısı, Enerji ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın talimatı ile Hava Kurumu yapısına dönüştürülmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı teknik kişiler ve hukukçular yasal mevzuatlar çerçevesinde federasyonun kurum yapısına dönüştürülmesi için çalışmalar başlatılırken, federasyonun altındaki teknik yapının kurumsallaşması ile daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Bakan Arıklı tarafından bu amaçla oluşturulan çalışma grubunun bir ay içinde gerekli çalışmaları neticelendireceği ifade edildi.