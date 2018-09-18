HAVA ULAŞIMINDA ÖNEMLİ ADIM!

Anadolu Jet’in bir uçağının KKTC’de konuşlandırılması gündemde. Bu konudaki açıklama bugün Başbakan Tufan Erhürman’dan geldi.

Başbakan Erhürman BRT’de Haber Sizde programında ülkedeki uçak sefer sayısının yetersiz olmasından dolayı bilet fiyatlarının pahalı olduğuna dikkati çekerek, bu konuyu Ankara’da gündeme getirdiklerini söyledi.

Erhürman, konuyu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktarılması üzerine Cumhurbaşkanın gereğinin yapılması yönünde talimat verdiğini belirtti.

Bu arada Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konuyla ilgili BRT’de Haber Sizde programına değerlendirmelerde bulundu.