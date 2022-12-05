Hava yarından itibaren 4 gün yağmurlu olacak

Meteoroloji Dairesi havanın yarından itibaren 4 gün boyunca yağmurlu olacağını kaydetti.
Rapora göre yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu; Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; Cumartesi parçalı az bulutlu; Pazar ve Pazartesi günleri ise parçalı bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimler ve sahillerde 20 – 23 derece dolaylarına seyredeceği dönem süresince rüzgar ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.