Havada Mete, Karada Debreli

KKTC'de koronavirüs ile mücadele çalışmalarında başta sağlık çalışanları olmak üzere bir çok kişinin büyük emeği ve uğraşı bulunuyor.

Gerektiğinde kendi sağlığını riske atan bu insanlara da toplum gerekli değeri veriyor ve onları destekliyor.

İş insanı Mete Özmerter, KKTC'den Türkiye'ye kendi özel uçağı ile yaptığı seferlerle tıbbı malzemeler taşıması Kıbrıs Türk halkının gönlünü fethetti.

Mete Ömerter, havada bir kahraman olurken Debreli Taşımacık Firması da bu süreçte önemli bir rol oynadı.

Gerek İngiltere'den gelen öğrencilerin tarnsferi, gerek ise karantina bölgelerine yapılan tüm transferlerde Debreli Firması görev aldı.

Bu sabahtan itibaren Alman turistlerin Ercan Havalimana götürülmesinde de yine Debreli Otobüsleri hizmet verdi.