Havandan Dijitale temalı "Geleceğin e-hali Kongresi" yapıldı

İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Havandan Dijitale temalı "Geleceğin e-hali Kongresi"ne Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Girişimci Kadın Eczacılar Topluluğu adına Ecz. Duygu Adahan Kuran, Ecz. Mediha Keleşoğlu ve Ecz. Mürüde Musioğlu katıldı.

Birlikten verilen bilgiye göre, 20-23 Ekim’de gerçekleştirilen kongrede mesleki içi eğitimlere katılan eczacılar, meslek etiğindeki güncel gelişmeleri takip etme şansı yakaladı.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Girişimci Kadın Eczacılar Topluluğu, "meslekteki değişime en iyi uyumu yakalamak ve bu bağlamda gerek meslek içi eğitimleri destekleyerek meslekteki paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmak, gerekse halk sağlığı alanında toplumsal faydayı sağlamak" hedefi güdüyor.