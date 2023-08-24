Havva Günsel, son yolculuğuna uğurlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in annesi Havva Günsel bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Havva Günsel için Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi önünde tören düzenlendi...

Törene,Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ahmet Savaşan ve Günsel’in ailesi ve çok sayıda seveni katıldı..

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı merhume Havva Günsel’in torunu Prof. Dr. İrfan Günsel törende konuşma gerçekleştirdi...

İrfan Günsel konuşmasında, babaannesinin 94 yıllık bir çınar olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından YDÜ mescidinde kılınan öğle namazı sonrası merhume Havva Günsel Lefkoşa kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.