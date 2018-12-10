Hayat pahalılığı kararnameleri oy çokluğuyla

Meclis Genel Kurulu, kamu çalışanlarının hayat pahalılığı ödeneği hakkını düzenleyen uygulamanın 3 ay süreyle durdurulması için hükümetçe hazırlanan yasa gücünde kararnameleri görüşerek oy çokluğuyla onayladı.

ARIKLI

YDP Milletvekili Erhan Arıklı, kararnamelerin görüşülmesi öncesinde söz alarak, geçmiş bütün sorumluluğu 10 aylık hükümete yükleme niyetinde olmadıklarını, 1975’ten beri yapılan hataları ortaya koyarak ilmi kararlar almayı arzuladıklarını belirtti.

Arıklı, hayat pahalılığının durdurulmasıyla ilgili Ombudsman’a danışıldığını ve hükümetin ivedi hallerde kararname çıkarabileceğini ancak bugünkü şartlarda konunun ivedi ve ekonomik olmadığını açıkladığını hatırlattı.

Arıklı, alınmaya çalışılan kararın eşitlik ilkesine uygun olmadığını ve hükümet icraatlarında da ekonomik kriz belirtisi bulunmadığını kaydetti.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, kararnameyle ilgili eleştirilerini dile getirerek, hükümetin öngörüsüzlükle yaptığı yanlış uygulamalarla 3 aylık durdurmayla bir şeyleri toparlayamayacağını savundu.

Amcaoğlu, kamu maliyesinin bugünkü düzeyine büyük emek ve uğraşlarla gelebildiğini kaydederek, bir dizi öngörüsüz adımla bunun bozulmasından üzüntü duyduğunu söyledi.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 2019 için hazırlanacak bütçenin belli bir tarihten önce sunulma zorunluluğunun öngörü sürecini kısıtladığını ve ivedilik kazandırdığını belirterek, Ombudsman raporuna verdiği cevabı ve kamu yararı noktasında madde madde hazırladığı açıklamaları okudu.

Bu kararın sadece kamu çalışanlarıyla alakalı olduğu için kendilerinin var olan bir ayrımcılığı kısıtlayıcı bir adım attığını dile getiren Denktaş, ekonomik kriz ve dövizdeki dalgalanmanın sonucunda bütçenin zaten açık verdiğini söyledi.

Denktaş, Maliye’nin ortaya çıkan durumlar doğrultusunda kararlar üretebileceğine dikkat çekerek, son bir haftada yaşanan felaketin maliyetinin bile öncesinde öngörülemez olduğunu hatırlattı.

Denktaş, “Önümüzdeki dönemde ekonomik anlamda gerekirse yeni kararlar alıp yolumuza devam edeceğiz” diyerek, Maliye’nin bir süre sonra hiçbir zarara uğramadan yoluna devam edecek duruma geleceğini de ekledi.

AMCAOĞLU

Denktaş’ın ardından yeniden söz alan UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, yanlış kararlar alınması nedeniyle Maliye’nin zarara uğratıldığının kabul edilmesini istedi.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, kararnamelerin adaletli olması gerektiğine işaret ederek geçmişte kesintilerle ilgili alınan kararlara hiçbir kesimin itiraz etmediğini çünkü adaletli bulunduğunu söyledi.

Angolemli, hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulmasından niye vazgeçildiğini sorarak, hazırlanan kararnamede gelecek yıllarda hayat pahalılığı diye bir şeyin yer almadığını belirtti.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yeniden söz alarak, Denktaş’ın Ombudsman’a verdiği cevabın bir kısmını gözden kaçırmış olduğunu belirterek, bütçeye ek gelir getirecek adımların atılmayarak hakların kırpılmasını eleştirdi.

Maaş ödemesinin bir başarı ve beceri anlamına gelemeyeceğini ifade eden Arıklı, Anayasa’nın 124. maddesini kullanarak olağanüstü hal ilan edilerek rahatlık sağlanabileceğini anımsattı.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, emlak vergileriyle ilgili uygulamanın 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe gireceğini söyleyerek, vergi düzenlemesinin faydasının sadece kamuya değil özele de yansıyacağını kaydetti.

Serdar Denktaş, ek mesailerde öngördükleri düşüşü sağlayacak adımlarla ilgili rakamsal bilgiler vererek, benzindeki ve dövizdeki düşüşün ve atılan diğer adımların etkisiyle hayat pahalılığın eksi çıktığını anlattı.

Alınan tedbirler ve atılan adımlarla tökezlemeden bugüne gelindiğini belirten Denktaş, 2019 yılı için gerekli planlamaların yapıldığını söyledi

ERHÜRMAN

Daha sonra söz alan Başbakan Tufan Erhürman, hayat pahalılığındaki dondurma mı değil mi konusunda kamuoyuna bilgi verdiklerini, “aldık ve geri vermeyeceğiz” noktasında bir girişimleri olmadığını ve bunu BRT ekranlarından açıkladığını kaydetti.

Erhürman, ekonomik olarak yaşanacakları kesin olarak öngöremediğini ancak kendilerinin belirlediği şartlardaki bir süreç sonrasında hayat pahalılığının ödeneceğini yineledi.

Erhürman, yasa gücünde kararnamelerin hep aynı dil ve üslupla hazırlandığını ve hükümetin taahhüdünün gelecekte ödenmesi yönünde olduğunu vurguladı.

“Mucizevi öngörüleri olanlar varsa biz onların görüşleriyle hareket etmeye hazırız” diyen Erhürman, fiyatlar düşmedi yönündeki eleştirilere de yanıt vererek, ağustos ayına göre enflasyon rakamlarının düşmüş olması sebebiyle hayat pahalılığının eksi çıkabildiğini söyledi.

Erhürman, enflasyon rakamlarındaki değişikliklerine etki eden temel maddeler hakkında bilgi vererek, hayat pahalılığı meselesinin geçmiş yıllardan biraz farklılaştığını, geçmişte çok fazla insanın kamuda çalıştığını, şimdi ise özel sektörde çalışan insan sayısının kamudan fazla olduğunu söyledi.

Başbakan Erhürman, hayat pahalılığı konusunda farklı bir uygulama düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, yasa gücünde kararname 27 kabul, 6 ret ve 2 çekimser oyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra çeşitli yasaların hayat pahalılığı ödeneği hakkını düzenleyen maddesinin 3 ay süreyle durdurulmasını içeren yasa gücündeki kararnameler görüşülerek oylandı. Kararnameler oy çokluğuyla kabul edildi.