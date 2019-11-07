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Hayat Pahalılığı oranına eleştiri

Hayat Pahalılığı oranına eleştiri
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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), açıklanan ekim ayı hayat pahalılığının “hükümet çalışanlardan intikam mı alıyor?” sorusunu akla getirdiğini savundu.

HAKSEN Mali Sekreteri Erkut Öznergiz yaptığı yazılı açıklamada,  Türkiye’deki ekonomik gelişmeler ve dövizdeki artışla mevcut enflasyona ithal enflasyonun da eklendiğini ifade ederek, Türkiye  %2 hayat pahalılığı açıklarken  KKTC’de % -0.42’lik  hayat pahalılığı açıklamasının traji- komik ve gerçeklikten çok uzak olduğunu iddia etti.

Öznergiz, “Hayat pahalılığı hesaplamaları derhal şeffaf bir şekilde halk ile paylaşılmalı, ürün sayısı ve niteliği derhal günümüz şartlarında yeniden ele alınmalıdır” dedi.

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