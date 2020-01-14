Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türklerinin milli mücadele kahramanı ve hayatını Kıbrıs Türklerinin varlığını korumaya adamış büyük bir devlet adamı olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 36. ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Kıbrıs Türk Halkı’nın ve Türk milletinin gönlünde çok özel bir yere sahip olan, liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin mimarıdır. KKTC’nin aydınlık geleceği için O’nun özgürlük mücadelesindeki duruş ve düşüncelerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Kıbrıs Türk Halkının en sıkıntılı günlerinde çok büyük bir özveriyle çalışarak halkçılığı, cesareti, kararlılığı ve inancıyla halka büyük bir önder ve moral kaynağı olan Dr. Fazıl Küçük, yürüttüğü mücadele ile halkın bağımsızlığının, özgürlüğünün ve devletleşmenin yolunu açmıştır.

Her zaman halkla iç içe olan, toplumun sevgisini ve güvenini kazanan örnek lider ve devlet adamı Dr. Fazıl Küçük’ün aziz hatırası önünde şükranla eğiliyorum.”