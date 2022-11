Hayvan üreticileri, kasaplara tepki gösterdi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, dün Kasaplar Birliği tarafından yapılan açıklamalara tepki göstererek, iddiaların asılsız olduğunu savundu.

Birlik Yönetim Kurulu tarafından Birlik binasında yapılan basın açıklamasında, suçlamalara yanıt verilerek, ”Şiddetle kınıyoruz. Kasapların bu saldırısı haince hunharca ve kötü niyetlidir” denildi.

Birlik Genel Sekteri Adil Onalt, yaptığı açıklamada, “Hayvan bulamıyoruz” iddialarına yönelik, Veteriner Dairesi son tutanaklarına işaret ederek, “Veriler diyor ki, memlekette yeteri kadar hayvan vardır. Şu an ete ihtiyaç yoktur. Bu kasapların oyunudur” dedi.

- Onalt: “Hayvancının fiyat yükselttiği iddiaları doğru değil”

Onalt, kasapların hayvancılardan hayvan alıp ödemeyerek itibarsızlaştığını ve ondan dolayı şu anda hayvancıdan hayvan alamadıklarını ve isyan ettiklerini kaydederek, şu anda 3 aylık çek vererek hayvan almak istediklerini ancak hayvancının dersini aldığını, bunu kabul etmediğini öne sürdü.

Onalt, hayvancıların fiyat yükselttiği iddialarının doğru olmadığını, fiyatlarının stabil ve net olduğunu ifade ederek, kasapları, bir araya gelip, her iki tarafın tüm maliyetlerini ve karlarını ortaya koyarak, fiyatları beraber açıklamaya çağırdı.

Bugün süpermarketler ve kasaplar arasındaki büyük fiyat farklılıkları olduğunu belirterek, buna dikkat çeken Onalt, “Aradaki farkı hükümetin denetlemesi gerekir. Halk denetim ister. Bu alanda denetleme yetkisinin kimde olduğu bilinmiyor” ifadelerini kullandı.

- “Kaçak eti bize kaçakçı diyenler getiriyor”

Onalt, şu anda ülkeye et ithaline gerek olmadığını belirterek, “Eğer bu ülkede et yoksa hayvancılar birliği ile görüşülür, onun onayı ile gerekli et ithalatı yapılır. Bu et dışarıdan gelse de halk yine pahalı yiyecek. Çünkü dünyada bir kriz yaşanıyor. Dünyada da et sıkıntısı vardır. Rum tarafında da et sıkıntısı vardır” diye konuştu.

Onalt, hayvancıların kaçak et getirdiği yönündeki iddialarına da karşılık vererek, “Biz kendi hayvanlarımızı bile besleyemiyoruz” dedi ve asıl kaçak et getirenlerin kendilerine kaçakçı diyenler olduğunu ileri sürdü.

Bakanlığın sürekli olarak “elinizi taşın altına koyun” dediğini belirten Onalt, ellerinin taşın altından hiç çıkmadığını, vatandaş ezilmesin diye hayvancının sürekli özveri gösterdiğini, tüm sektörün zararlarını ödediğini söyledi.

- “Hükümet böyle bir tercih yaparsa, ileriki günlerde eylem yapacağız”

Hükümetin et ithaline izin vermesi durumunda, hayvancıların eylem yapacağını dile getiren Onalt, kendilerinin bu memleketin et ihtiyacını karşılayamamaları durumunda, eti de kendilerinin getirmesi gerektiğini ve bu gelecek olan etin ne olduğunu belli olmayan karkas değil, canlı hayvan olması gerektiğini kaydetti.

Hayvancıların üretmekte çektiği sıkıntılara da değinen Onalt, gidişatın iyi olmadığını, üretimin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

- Çetereisi: “İthal et izni verildiği takdirde tüm çiftlikler kapanacak”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiriciler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Çetereisi ise, hayvancılar olarak kesinlikle ithal etin gelmesine karşı olduklarını dile getirerek, İthal et izni verildiği takdirde tüm çiftliklerin kapanacağını ve kaosun başlayacağını savundu.