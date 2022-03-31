Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eyleme tam destek verecek

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, birliğin, yarın “Toplumsal Yok Oluşa ve Yoksullaşmaya Hayır” sloganıyla zamlara karşı yapılacak eyleme tam destek vereceğini açıkladı.

Naimoğulları yaptığı yazılı açıklamada, üreticinin, “her gün her hafta her ay otomatiğe bağlanmış gibi sürekli yapılan zamlara” karşı dayanacak gücü kalmadığını belirterek, gerek toplumsal gerekse birlik olarak yapılacak bütün eylemlere "start" verildiğini kaydetti.

Mustafa Naimoğulları, “Birliğimiz, 1 Nisan tarihinde tüm ilçelerde gerçekleşecek olan ve tüm halkımızın katılım göstereceği ‘Toplumsal Yok Oluşa ve Yoksullaşmaya Hayır’ sloganı ile zamlara karşı yapılacak eyleme tam destek verecektir” ifadelerini kullandı.