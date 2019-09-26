Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, ülkede küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli olduğunu, bölgelerde düzenlenecek eğitimlerin hayvan yetiştiriciliğinin daha ekonomik ve bilinçli yapılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakanlık tarafından hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları başlatıldı.

Bu çerçevede, Dipkarpaz köyünde, Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu Konferans Salonu’nda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un katılımıyla, Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya tarafından mevcut doğum sezonunda küçükbaş hayvanların kuzu, oğlak, bakım ve kayıplarının önlenmesine ilişkin seminer düzenlendi.

Seminerde bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.

“ISLAH ÇALIŞAMALARINA BAŞLANACAK”

Bakan Oğuz, seminer öncesinde konuşma yaparak, üreticilerin sorularını yanıtladı. Seminerler dizisinin ilkinin Dipkarpaz köyünde başladığını söyleyen Bakan Oğuz, bu eğitim faaliyetinin tüm bölgelere yayılacağını kaydetti.

Oğuz, küçükbaşın önemine işaret ederek, uzmanlar tarafından verilen söz konusu eğitimlerin, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin daha ekonomik ve daha bilinçli yapılmasına yardımcı olacağını söyledi. Bakan Oğuz, hellim tescili konusunda, küçükbaş hayvan sütünün artırılması gerektiğini aktardı.

Bakan Oğuz, Bakanlığın mevcut hayvan ırklarının daha verimli olabilmesi için ıslah çalışmalarına başlayacağını da duyurdu.

SEMİNERLER DEVAM EDECEK

Seminerin ardından, katılımcılara, sertifika verildi.

Seminerler dizisi, 15 gün ara ile hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı farklı bölgelerde devam edecek.