Hayvan Üreticilerinin eylemi sürüyor

Hayvan Üreticilerinin Ercan çemberindeki eylemi sürüyor. Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyeleri, araçlarıyla Ercan Havalimanı çemberinde dün başlattıkları eylemlerini sürdürüyor.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğluları, eylem yerinde yaptığı açıklamada, dünden beri polis engeliyle karşılaştıklarını belirti.

Hükümeti, üreticiyi kendilerine karşı cephe almakla suçlayan Naimoğluları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’yi de eltştirdi ve ‘Böyle yalan yanlışlarla halkı kandıramazsınız’ dedi.

Bu zihniyetle bu ülkede üretim yapılamayacağını kaydeden Naimoğluları ‘Geldiğimiz durumda üreticiye verilen değerden dolayı utanıyorum. Bu ülkede bu topraklarda yatırım yapan insanlara karşı gösterilen bu anlayışa yazıklar olsun’ diye konuştu.

Naimoğluları, hükümetin eylemi kırmaya çalıştığını da iddia ederek, eylemi daha da büyüteceklerini söyledi.Bu arada, eylemciler yolu kapatma girişiminde bulundu, polis ise buna müsaade etmedi.

Polis, Lefkoşa’ya gitmek istediklerini belirten eylemcilere evraklarını göstermeleri halinde Lefkoşa’ya gidebileceklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2019, 15:34