Hayvan yemlerinde indirim

Binboğa Yem Fabrikası Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda karma hayvan yemlerinde indirime gitti.

Binboğa Yem Fabrikası’ndan yapılan açıklamaya göre, piyasa şartlarının altında hayvancıya satışa sunulacak yem fiyatları bugünden itibaren geçerli olacak.

Açıklamada, Binboğa Yem Fabrikası’nın, Yem fiyatlarını yükseltmekten uzun süredir kaçındığı ve Kıbrıs Türk hayvancısının her zaman yanında olmaya çalışan bir kurum olarak faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Misyonu gereği kurulduğu günden bugüne Kıbrıs Türk hayvancısının yanında olmaya çalışan Binboğa Yem Fabrikası’nın, uzun süreden beri yaşanan maliyetlerdeki yükü hafifletmek ve hayvancıyı desteklemek adına indirime gitme kararı aldığı vurgulandı.

Eski fiyat Yeni fiyat

İnek/Davar yemi Toz 102 TL 99 TL

İnek/Davar yemi Pelet 105.5TL 102.5 TL

Dana/Kuzu besi Toz 95 TL 88 TL

Dana/Kuzu besi Pelet 99 TL 89 TL