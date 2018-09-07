HAYVANCILARIN EYLEMİ 3. GÜNÜNDE...CUMHURBAŞKANI BİRLİK YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞÜYOR

Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliğinin, arpa fiyatlarındaki artış nedeniyle başlattığı araçlı eylem üçüncü gününe girdi.



Çarşamba gününden beri Lefkoşa’da Tarım Bakanlığı önünde araçlarıyla bekleyen eylemcilerden bir heyet, şu sıralar Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşüyor.



Birlik yetkililerinin, 5 Eylül Çarşamba günü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı; dün de Başbakan ve ilgili bakanlıklarla yaptığı görüşmelerde uzlaşıya varılamaması nedeniyle eyleme devam kararı alınmıştı.



Birlik, ilk görüşmelerde arpa fiyatlarının 1.8 kg/TL’den 1.1 kg/TL’ye düşürülmesini ve tedricen arttırılmasını talep etmişti.



Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Naimoğulları, Cumhurbaşkanı ile görüşme öncesi Tarım Bakanlığı önünde 10.00 sıralarında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanından beklentilerinin, yetkisini kullanıp Hükümeti soruna bir açılım bulmak amacıyla toplantıya çağırması olduğunu söyledi.

Sektörün yok olma noktasına geldiğini ve kedileri ile birlikte pek çok sektörü daha, çok daha kötü günler beklediğini belirten Naimoğulları, bu güne kadar sorumlulukla hareket ettiklerini bundan sonra olacak olanlardan kendilerinin sorumlu saymayacaklarını söyledi