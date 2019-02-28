Hayvancıların eylemi bugün de devam edecek

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, üreticilere verilen desteğin yetersiz olmasını, arpa zammını ve süt fiyatlarını protesto etmek amacıyla dün başlattığı eylem bugün de devam edeceğini açıkladı.

Üreticilerin araçlı eylemleri, polisin aldığı güvenlik tedbirleri nedeniyle dün planlandığı gibi gerçekleşemedi.

Polis sabah saatlerinden itibaren tarım ve iş araçlarına Lefkoşa merkeze girişlerde plaka ve evrak kontrolü yaptı.

Hamitköy kavşağı ve Gönyeli çemberinde saat on sıralarında toplanıp Tarım ve Doğal kaynaklar Başkanlığı ardından Başbakanlık önünde eylem yapmayı planlayan hayvan üreticileri kontroller neticesinde Lefkoşa’ya giriş yapmadı.

Ercan Havalimanına yakın civar köylerden Lefkoşa’ya gitmekte olan bir grup hayvan üreticisi polis kontrolüyle karşılaşınca araçlarını havalimanına girişteki çember etrafına park etti.

Hayvan üreticileri eylemlerini saat 11.00’den itibaren bu noktada sürdürdü.

Üreticilerin eylemi nedeniyle Ercan Havalimanına giriş çıkışlar ara ara durdu.. Zaman zaman da polis kontrolünde kısmen gerçekleşebildi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları eylem sırasında yaptığı açıklamalarda tarım bakanlığı bütçesine yeterli payın ayrılmadığını, hayvan üreticileri ve çiftçilerin alacaklarının sürekli ötelendiğini

söyledi.

İthalatçıların alkışlanırken üreticinin ezildiğini ileri süren Naimoğluları, bizim derdimiz eylem değil. Bizim derdimiz emeğimiz bizim derdimiz geleceğimiz” dedi.

“Süt fiyatlarında genel olarak toplamda 5 buçuk milyon kesinti yapıldı” diyen Naimoğluları, Tarım Bakanı Erkut Şahali’ile 2 aydır görüşmelerde bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını eylemleri artırarak sürdürecekelrini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2019, 11:27