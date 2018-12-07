Hayvancılık dairesinden uyarı

Hayvancılık Dairesi, nemden dolayı oluşabilecek risklerin önüne geçebilmek adına üreticileri yem konusunda uyardı.



Hayvancılık Dairesi, yaptığı duyuruda, çiftçilerin, son günlerde yaşanan yağışlı hava koşullarına bağlı olarak nem oranı yükseldiğinden oluşabilecek risklerin önüne geçilebilmesi ve daha sağlıklı bir üretim yapabilmesi konusunda dikkatli olunmasını istedi.



Daire, yem yapılan ünitelerde küflenmeye imkân vermeyecek şekilde, yem ekipmanlarının temizliğinin düzenli yapılmasına özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Üreticilerin, kendi yaptıkları yemlerin ve satın aldıkları yem ham maddelerinin hijyenik ve korunaklı bir ortamda depolanmasının, gübre ve atık maddelerden ayrı şekilde tutulmasının, her türlü çapraz bulaşmanın önlenebilmesi yanında, yağmurdan ve nemden etkilenmeyecek şekilde depolanmaları için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi.

Hayvancılık Dairesi, tüm yem ham maddelerinin, özellikle mısır ham maddesinin günlük kırılmasını; üreticinin elinde yem kırıcısı mevcut değil ve öğütülmüş ya da kırık yem ham maddesi alacaksa en fazla 3 günlük tüketim alınmasını istedi.