Hazine Sen ve Vergi Sen'den kınama

Hazine Çalışanları Sendikası (HAZİNE-SEN) ile Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN), Gazimağusa Limanı’nda bir gümrük çalışanının fiziki saldırıya uğramasını kınadı.

İki sendika tarafından yapılan ortak açıklamada, “Devlet gelirlerinin büyük çoğunluğunu toplayan ve pandemi döneminde bile büyük risk alarak görevinin başında olan gümrük çalışanları, takdir edilmesi gerekirken, bir çalışan Gazimağusa Limanı’nda görevini yerine getirirken beyan dışı mal tespit edilmesi nedeniyle fiziki saldırıya uğramıştır. Yaşanan olay gümrük çalışanlarının ne kadar zor şartlarda çalıştığını, görevlerinin ne kadar önemli ve hassas olduğunu göstermektedir” denildi.

Açıklamada, ülkeye giren her türlü ürünü denetleyen ve kaçakçılığı önleyen gümrük çalışanlarını gerçek dışı ithamlarla yıpratmaya çalışan ve fiziki saldırı gerçekleştiren kişilere karşı gerekli yasal soruşturmanın zaman geçirilmeksizin başlatılması gerektiği belirtildi.

Hazine-Sen ile Vergi-Sen, gümrük çalışanlarının yanında olduklarını kaydetti.