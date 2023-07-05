Haziran ayı hayat pahalılığı yüzde 11.44

KKTC'de haziran ayı hayat pahalılığı oranı yüzde 11.44 olarak açıklandı.
İstatistik Kurumu Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde (TÜFE), önceki aya göre yüzde 11.44, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 33.32 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65.43 artış oldu.
İstatistik Kurumu'nun açıklamasına göre, ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 63.10 ile eğitim ana grubunda meydana geldi.
-557 maddede artış, 49 maddede düşüş
Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 557 maddenin ortalama fiyatında artış, 49 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş oldu.
En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 296.23 Limon, yüzde 147.76 Özel Dershane (Üniversiteye Hazırlık) ve yüzde 142.36 ile Özel Ortaokul Ücreti olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 76.16 Kavun, yüzde 72.20 Karpuz ve yüzde 52.74 ile Taze Fasulye oldu.