“Hedefimiz sağlık turizmi gelirlerini iki katına çıkarmak”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, sağlık turizmi gelirlerini iki katına çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sağlık Konseyinden yapılan açıklamaya göre Savaşan, 182 ülkeden 50 binden fazla turizm profesyonelinin katıldığı Dünya Turizm Fuarı’nda (WTM Londra) yeni anlaşmalara imza attı.

Açıklamada, Ahmet Savaşan’ın, Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu bölgelerinden Kuzey Kıbrıs’a sağlık turisti gönderilmesine yönelik olarak pek çok ülke temsilcisi ile bir araya gelerek yeni anlaşmalara imza attığı bildirildi.

Kuzey Kıbrıs’ın genelde insani, turistik, tarihi, kültürel ve sportif zenginliklerini; özelde ise sağlık turizmi olanaklarını tanıtmak ve ülkeye daha nitelikli turistlerin gönderilmesine olanak yaratmak için dünyanın dört bir yanında gerçekleşen fuarlara Turizm ve Çevre Bakanlığı şemsiyesi altında sektör temsilcileri ile birlikte katıldıklarını söyleyen Savaşan, “Konsey olarak amacımız turizmin çeşitlendirilerek gelirlerin ülke geneline yaygınlaştırılmasıdır” dedi.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin uluslararası kimliğe sahip olmasının avantajını kullanarak pek çok yeni ülke ile iş birliği kurma fırsatı bulduklarına işaret eden Ahmet Savaşan, İngiltere, Azerbaycan, Almanya, Gürcistan, Çin, İspanya, Hollanda, Bulgaristan, Rusya, ABD’nin de içinde bulunduğu ülkelerin temsilcileri ile çok verimli görüşmeler yaptıklarına vurgu yaptı.

Dünya Turizm Fuarı’ndan Kuzey Kıbrıs’ın da hak ettiği payı alması için yeni anlaşmalara imza attıklarını söyleyen Savaşan, “Hedefimiz 2020’de sağlık turizmi gelirlerimizi 2 katına çıkarmaktır” ifadelerini kullandı.