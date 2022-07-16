“Hekim seçme hakkının kullanılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalı”

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD), dünyada ve ülkede devam eden CoVid-19 pandemisi, ağırlaşan ekonomik kriz koşulları, elektrik kesintilerinin yarattığı ciddi aksaklıklar, sağlıkta önceden de var olan birçok sorunun, özellikle kronik hastalıklarla yaşayan bireylerin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanmasını giderek daha da zorlaştığını bildirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, bunun en son örneğinin kamuoyunun bilgisine gelen, kronik akciğer hastalıklarıyla mücadele eden ve oksijen tüpleriyle yaşamını sürdüren hastaların tedaviye erişmede yaşadıkları zorluklar olduğuna dikkat çekildi.

Hastaların hekim seçme hakkının evrensel olarak bilinen bir hak olduğuna vurgu yapılan açıklamada, hekim seçme hakkının hasta ve hasta yakınlarının, en temel hasta hakkı olan sağlık çalışanını seçmesi ve değiştirmesi, teşhis ve tedavilerinde katılımcı rol oynamaları olduğu kaydedildi.

Hekim seçme hakkının kapsamının bir ülkenin özel koşullarına göre şekil alabileceği ve mümkün olan en iyi seviyede bu hakkın kullanılabilmesini sağlayacak uygulamaları hayata geçirmenin Sağlık Bakanlığı’nın ödevi olduğu belirtilen açıklamada, hekim ve sağlık kuruluşunu seçme hakkının kullanılabilmesinin önündeki en büyük engelin ise Genel Sağlık Sigortası sisteminin eksikliği olduğu bildirildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“EHHD, 23 Ocak 2022 erken genel seçimleri öncesi seçime katılan siyasi partilerin kampanyalarını izlemiş ve sağlıkla ilgili verilen vaatleri derleyerek bir ‘izleme raporu’ üretmiştir. Raporun en çarpıcı bulgularından birisi ise seçim sonrası kurulan ve hâlâ yönetimde olan UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti ortaklarının tümünün de seçim öncesi genel sağlık sigortası sistemini yasallaştıracaklarını vaat etmiş olmalarıdır. Ne yazık ki hükümetin icraatlarında henüz bu yönde bir girişim yoktur.

Hastaların hekim seçme hakkı olduğu gibi sorumlulukları da vardır, bu sorumlulukların da hastaya makul ve anlaşılır bir şekilde anlatılmasını ve sağlık çalışanı ile hasta arasındaki iletişimin etkin bir şekilde kurulmasını sağlayacak sistemleri geliştirmek, uygulamak ve denetlemek de yine Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğundadır.

Evrensel Hasta Hakları Derneği olarak sağlıkta sadece hak ihlali yaratmakla kalmayıp, çatışma ve şiddet kültürü üreten anlaşmazlıkların bir an önce çözümlenip, hastaların haklarının ihlal edilmemesi ve hayatlarının hiçbir gerekçeyle tehlikeye atılmaması yönünde çağrı yapar, seçim bildirgelerinde halka vadedilen yasa ve politika uygulamalarının takipçisi olacağımızı bildiririz.”