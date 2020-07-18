Helikoptere Orman Dairesi logosu basıldı

Türkiye’den gelen ve Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi’ndeki Orman Dairesi’ne ait arazide helikopter pistinde konuşlandırılılan yangın söndürme helikopteri üzerine KKTC Orman Dairesi logosu basıldı.

KKTC Bakanlar Kurulu, olası büyük orman yangınlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulması halinde Türkiye tarafından uygun görülen bir helikopterin, Temmuz ayından itibaren KKTC’de konuşlanması ve helikopter ile gelecek tüm teknik ekibin gümrük işlemi yapılmaksızın gerekli izinlerin verilmesi yönünde karar almıştı.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2020, 12:24