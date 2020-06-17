Hem araç, hem de arazi ve ağaçlar yandı

Karşıyaka-Kozan arasındaki yolda seyrederken alev alan bir araç tamamen yanarken, makilik alanın ve 12 çam fidanının da yanmasına yol açtı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, bu gece 20.40'ta Arif İçen'in kullandığı JD 129 plakalı salon araç, Karşıyaka-Kozan arasında giderken alev aldı.

Araç tamamen yanarken, alevler araziye de sıçradı. Yangında, yaklaşık 100 metrekarelik alandaki makilik ve 12 çam fidanı yanarak zarar gördü.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020, 22:18