Hem öğretmenlikten hem kamudan atıldı

Lefkoşa Türk Lisesi’nde ( LTL ) ‘cinsel istismar iddiasıyla’ hakkında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılan öğretmen H.G hakkındaki duruşma Cuma günü tamamlandı.

Lefkoşa Türk Lisesi’nde görev yapan H.G., bir süre önce lise son sınıf öğrencisi E.S.’ye cinsel istismarda bulunmaya başladı. İstismarı cep telefonuyla kaydeden H.G., E.S’yi okul tuvaletinde de ilişkiye zorladı. Kaydettiği görüntüleri arkadaşlarına gösteren öğretmen, liseli kıza, arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etti. Öğretmeninin istismar olayı, Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılan ihbar ile ortaya çıktı. Bakanlık polise bilgi verdi. Okula baskın yapan polis, öğretmen ile öğrencinin cep telefonlarına el koydu. Cep telefonlarında yapılan ilk incelemede, ikiliye ait video görüntüleri elde edildi.

Polis soruşturması sürerken, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu okula giderek, öğretmenler ve öğrenciler ile görüştü. Çavuşoğlu, “Eğitim camiası içerisinde, arada sırada çıkan çürük elmaları sistemden ayıklama noktasında kararlıyız” dedi. Bakanlık tarafından yapılan soruşturma önceki gün sona erdi. Öğretmen H.G. hem öğretmenlikten hem de kamudan atıldı.