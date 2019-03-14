Hemşire eksikliği konuşuldu

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS)’tan bir heyeti kabul etti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede hemşire istihdamı konusu ele alındı.

KIDRIŞLIOĞLU

Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, hemşire alımı konusunda sayı artışına gidilmesinin memnuniyet yarattığını ancak yeni açılan ve açılacak olan servisler söz konusu olduğunda istihdam rakamının yine yeterli olmayacağını ve sıkıntıları gidermeyeceğini belirtti.

Kıdrışlıoğlu, sistemde köklü değişiklikler yapılmadan ve var olan eksiklikler tamamlanmadan yeni servislerin açılmasının ek mesaileri azaltmayacağını da kaydetti.

Heyet üyeleri, yeni servislerin hayat bulmasının önemli olduğunu, yeni servislerin açılmasına karşı olmadıklarını ancak mevcut servislerde hemşire eksikliği tamamlanmadan yeni servislerin açılıyor olmasının hemşire yetersizliğini artıracağı yönündeki görüşlerini ifade ettiler.

Heyette bulunan sorumlu hemşireler, meslektaşlarının ‘ek mesaiciler’ olarak lanse edilmesinden rahatsızlık duyduklarını da ifade ettiler ve şunları kaydettiler:

“Oysaki servislerimizi çevirmek için hemşire arkadaşlarımızı nöbete getiriyoruz. Hemşirelerimiz, servisi 24 saat çevirmek ve hastalarımıza bakmak için eşlerinden, çocuklarından, ailelerinden ve daha birçok sorumluluklarından ödün veriyor, ciddi anlamda fedakârlık gösteriyorlar”.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da gerekli notları aldığını söyledi ve üçüncü yılına girdiği Maliye Bakanlığı döneminde özellikle hemşire alımı için sunulan tüm talepleri onayladığını fakat sorunun hala çözülememiş olmasının kendisini üzdüğünü söyledi.

Özellikle sağlığı ve eğitimi önemsediğini ifade eden Denktaş, bu konuda gerekli adımları üstlenmeye devam edeceğini de belirtti.

Kamu Reformu konusunun gündeme gelmesi üzerine ise Denktaş, olayın bütününe bir takım takıntılardan ötürü odaklanılamadığını söyledi.

Denktaş şöyle dedi:

“Artık ayaklarımız yere basmalı. Geleceğimizi sağlıklı bir zeminde kurmalıyız. Kamu Reformu bu anlamda önemli. Bir ülkenin gelirinin %87’si maaş nitelikli harcamalara gidiyorsa, orda bir sorun var demektir. Burada suçlu aramıyoruz. ‘Şu an itibarı ile çocuklarımızın geleceği için yeni bir düzenin içine girmek zorundayız’ diyoruz. Adımlar atıyoruz karşımızda duruyorlar. Dursunlar. Daha sağlıklı bir gelecek için bizde bu yasayı geçirmek zorundayız. Komite aşamasında elbette bir takım düzeltmeler olabilir ancak ana prensipler bozulmamalı”.