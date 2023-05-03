Hemşire örgütleri, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle tören düzenleyecek

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle aynı gün Lefkoşa Elysium Park’ta tören düzenleneceğini bildirdi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen ortak imzasıyla yapılan açıklamada, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nün, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de törenle kutlandığı ifade edildi.

Bu yılki törenin Lefkoşa Elysium Park’ta yer alacağı duyurulan açıklamada, törenin protokolün katılımıyla açılış konuşmaları ile başlayacağı belirtildi.

Törende, deprem bölgesinde görev alan hemşirelere plaket verileceği kaydedilen açıklamada, ayrıca Birlik tiyatro ekibinin ilk gösterisi ve piyango çekilişi olacağı bildirildi.

Tören boyunca hemşirelere ait 1. Ulusal Tez Çalışmaları Posteri ve hemşirelere ait resimlerin de sergileneceği ifade edilen açıklamada, üyeler, vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar ile tüm basın mensupları törene davet edildi.

Açıklamada, törenin 12 Mayıs Cuma günü saat 09.15’te başlayacağı duyuruldu.