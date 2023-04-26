Hemşireler darp olayını kınadı, Sağlık Bakanlığı ve Savcılığı göreve çağırdı

Hemşireler, Mehmetçik Sağlık Ocağı’nda iki meslektaşlarına yönelik yapılan darp olayını kınadı, Sağlık Bakanlığı ve Savcılığı göreve çağırdı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen'in ortak yaptığı yazılı açıklamada, hemşirelerin, aldıkları çağrı üzerine olay yerine giderek, görevlerini yerine getirmeye çalışırken müdahale etmek istedikleri kişi tarafından darp edildiklerini kaydetti.

“Akla mantığa sığmayan” olarak nitelenen bu davranışın, hiç bir koşulda kabul edilemeyeceği ve affedilemeyeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bizler biliyoruz ki toplum içinde yok denecek azınlıkta olan bu kişiler hiç birimizi temsil etmedikleri gibi toplum içinde de itibarları yoktur. Sendika ve birlik olarak devletin memuru olan hemşirelere yapılan bu saldırı karşısında başta sağlık bakanlığı ve nezdinde savcılığın harekete geçmesi için çağrıda bulunur göreve davet ederiz. Sağlık bakanlığı ve savcılık bu konuda derhal adım atmalıdır ki bir gün can kayıpları yaşanacak vahim olaylar yaşanmasın, aksi halde o gün geldiğinde çok geç kalınmış olacak. Unutulmamalıdır ki bu saldırılar sağlık çalışanlarını görevinden alı koyarak bir başka insanımızın sağlık hizmeti alamamasına hatta belki de sağlık hizmetine ulaşamadığı için hayatına mal olabilir, buna da hiç kimsenin hakkı yoktur! Bu nedenle sağlık çalışanlarına şiddete caydırıcı cezalar getirilmesi için yasal düzenleme getirecek politik kararlar üretilmelidir.”

Açıklamada, kamu davası dışında sendika ve birlik olarak meslektaşlarının kişisel davasının yürütülmesinde yanında ve takipçisi olurken, şiddetin her türlüsünü kınadıkları ifade edildi.