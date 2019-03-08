Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, 8 Mart 1857’de daha iyi çalışma koşulları için direnen ve bu uğurda hayatlarını kaybeden tüm emekçi kadınları saygı ile andı; tüm emekçi kadınların gününü kutladı.
Sendika Başkanı Ali Özgöçmen, dün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden kadınlara da rahmet diledi ve kazadan duyduğu üzüntüyü ifade etti.
Hemşireler ve Ebeler Sendikası'ndan mesaj
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, 8 Mart 1857’de daha iyi çalışma koşulları için direnen ve bu uğurda hayatlarını kaybeden tüm emekçi kadınları saygı ile andı; tüm emekçi kadınların gününü kutladı.
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