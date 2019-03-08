Hemşireler ve Ebeler Sendikası'ndan mesaj

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, 8 Mart 1857’de daha iyi çalışma koşulları için direnen ve bu uğurda hayatlarını kaybeden tüm emekçi kadınları saygı ile andı; tüm emekçi kadınların gününü kutladı.

Sendika Başkanı Ali Özgöçmen, dün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden kadınlara da rahmet diledi ve kazadan duyduğu üzüntüyü ifade etti.