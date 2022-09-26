Hemşireler ve Ebeler Sendikası Temel Yaşam Desteği ve Yeni Doğan Farkındalık eğitimi düzenledi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası sürdürdüğü düzenli eğitimlerine bir yenisini daha ekleyerek üyelerine yönelik Temel Yaşam Desteği ve Yeni Doğan Farkındalık eğitimi düzenledi.
Özgöçmen, açıklamasında, "Halkımızın daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için üyelerimiz hemşire ve ebelerin gelişimlerinin katkı koymak amacıyla düzenlenen eğitimde iş birliği sağlayan UKÜ'ye, eğitmen olarak fiilen katkı koyan hocalarımız Yrd. Doç. Dr Nurcan Bilgiç, Uzm. Hemşire Elif İlkan, Prm. Kadir Çekiç'e, birlik eğitim birimimize, katılımcı üyelerimize ve tüm emek verenlere teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.