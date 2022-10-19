“Hep Birlikte İnsan Ticaretine Karşı” konulu panel yapıldı

Avrupa Komisyonu’nun, AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü kapsamında bugün düzenlenen “Hep Birlikte İnsan Ticaretine Karşı” konulu panel etkinliğiyle “modern köleliğin ortadan kaldırılması için her düzeyde ve birçok farklı paydaş tarafından harekete geçilmesi gerektiğini” vurguladığı belirtildi.

AB Bilgi Merkezinden yapılan açıklamaya göre AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü kapsamında “Hep Birlikte İnsan Ticaretine Karşı” konulu panel, bugün, Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasında (KTÖS) yapıldı.

Panel, Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destek Birimi Genel Müdürü Mario Nava’nın açılış konuşması ile başladı.

Nava, etkinlikte yaptığı konuşmada, insan ticareti suçunun cinsiyet boyutuna işaret ederek, “Kıbrıs Türk toplumu söz konusu olduğunda, insan ticaretinin artık suç sayılmasından çok memnunum ancak bu ilerlemeye rağmen halen yapılması gereken çok şey var. Ayrıca, adanın yeniden birleşmesine giden yolu açmaya yardımcı olan bilgi alışverişi ve birbirlerinden öğrenerek iki toplumlu iş birliğini geliştirmeye ihtiyaç vardır. Beni biraz iyimserlikle dolduran şey, Kıbrıs Türk toplumunda insan ticaretiyle mücadeleye devam etmeye kararlı çok sayıda kişi ve kuruluşun bulunması ve AB'nin bu girişimleri desteklemeye devam etmesi” ifadelerini kullandı.

Nava, “AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Stratejisi’ni oluşturan temel unsurların, insan ticaretine yol açan talebi azaltarak insan tacirlerinin iş modelini bozmak, kadın ve çocuklar başta olmak üzere tüm mağdurları desteklemek ve güçlendirmek olduğunu” da belirtti.

Açılış konuşmasının ardından gazeteci Aysu Basri Akter’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, ABD Lefkoşa Büyükelçiliği’nden Kiersten Strachan, Step Up Stop Slavery (Köleliği Durdurmak için Adım At) sivil toplum örgütünden Katerina Stephanou ve İnsan Hakları Platformu’ndan (İHP) Fezile Osum, Kıbrıs’taki insan ticaretiyle ilgili mevcut durum, bu alanda yürütülen proje ve çalışmaların yanı sıra, insan ticaretinin tüm yönleriyle ele alınabilmesi için gerekli koordinasyon ve ortaklıkların geliştirilmesiyle ilgili paylaşımlarda bulundu.