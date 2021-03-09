İhtiyat Sandığı Dairesi’nde birikimi bulunan ve özel sektörde çalışan iştirakçilere talep etmeleri halinde mart ve nisan aylarında her ay için 2 bin TL ödeme yapılacak.
Açıklamada, özel sektörde çalışan ve 2 bin TL’lik kısmi ödeme talebinde bulunan iştirakçilerin bakanlığa bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi’nin resmi web sayfası olan www.ihtiyat.gov.ct.tr adresinden mart ve nisan ayları için ayrı ayrı talepte bulunması gerektiği bildirildi.
Ödemelerin haftada bir kez yapılacağı ve ödeme tarihlerinin başvuru sahibi iştirakçilere bildirileceği kaydedildi.Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 13:40