İhtiyat Sandığı Dairesi’nde birikimi bulunan ve özel sektörde çalışan iştirakçilere talep etmeleri halinde mart ve nisan aylarında her ay için 2 bin TL ödeme yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen ve dün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘İhtiyat Sandığı Birikimlerinden Süreli ve Kısmi Ödeme Yapılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname’ uyarınca, Mart ve Nisan aylarında her ay için 2 bin TL olmak üzere, İhtiyat Sandığı Dairesi’nde birikimi bulunan ve tamamen özel sektörde çalışan iştirakçilere talep etmeleri halinde ödeme yapılacaktır.” denildi.

Açıklamada, özel sektörde çalışan ve 2 bin TL’lik kısmi ödeme talebinde bulunan iştirakçilerin bakanlığa bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi’nin resmi web sayfası olan www.ihtiyat.gov.ct.tr adresinden mart ve nisan ayları için ayrı ayrı talepte bulunması gerektiği bildirildi.

Ödemelerin haftada bir kez yapılacağı ve ödeme tarihlerinin başvuru sahibi iştirakçilere bildirileceği kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 13:40