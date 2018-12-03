SOS çocuklarına oyuncak alınması için SMS aracılığıyla bağış yapılabilecek. SOS Çocukköyü Derneği açıklamasına göre, herhangi bir gsm operatörünün faturalı hatlarından, “SOS” yazıp 4120’ye mesaj göndererek 25 TL bağış yapılabilecek. Elde edilecek bağışlarla çocuklara yılbaşında oyuncak alınacak.

SOS’ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Her çocuk yeni yıl sabahına sıcak bir aile ortamında uyanmayı hayal eder. Yeni yıl sabahında renk renk paketlenmiş hediyeleri açmak her çocuğun yıl başı hayallerini süsler. Aile bakımını kaybetmiş çocukların sıcak bir aile ortamında, mutlu bir yeni yıl yaşaması için SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışta bulunun. Gelin, birlikte her çocuğun yeni yıl sabahına sıcak bir aile ortamında uyansmasını sağlayalım...

25 TL’lik bağışlarınız için faturalı hatlardan SOS yazarak 4120’ye mesaj gönderebilirsiniz.

Daha fazla bağış yapmak isterseniz SOS Çocukköyü Derneği’nin banka hesaplarına yatırım yapabilir veya derneğimizin Lefkoşa’da ve Girne’de bulunan tesislerine gelerek bağışlarınızı elden teslim edebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için telefon 225 70 17.”