Herdaimdostlar, sahilde temizlik yaptı

Herdaimdostlar, deniz kaplumbağalarının yumurtlama yaptığı yaklaşık 800 metre uzunluğundaki DAÜ Beach Club/Glapsides arasında kalan sahilde bu sabah temizlik yaptı.

Herdaimdostlar Başkanı Yusuf Yüksel Şentuğ yaptığı yazılı açıklamada, amaçlarının denizleri deniz analarından temizleyen kaplumbağaların nesillerini sürdürmelerine kolaylık sağlamak olduğuna dikkat çekerek, kaplumbağaların plastikleri deniz anası sanarak yuttuğunu ve bunun yaşamlarını yitirmesine sebep olduğunu söyledi.

Söz konusu sahilde kum zambakları, kum sarmaşıkları ve kum zakkumlarının da yaşadıklarına işaret eden Şentuğ, özellikle kum zakkumlarının adada sadece bu bölgede bulunduğunu, bu sebeple sahile titizlikle bakılarak, araçların girmesinin önüne geçilmesi ve kirlilik yaratan konaklamalardan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

Şentuğ, bitkiler ve hayvanlara saygı gösterilerek, doğanın korunması gerektiğini belirterek, bunun sadece devletin görevi değil, tüm yurttaşların da görevi olduğunu kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2020, 11:14