“Herhangi bir parti başkanı yetki istemedi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anayasal hakkı olsa da Meclisi feshetmek ve erken seçim tarihini ilan etmenin en son tercihi olacağını ifade ederek, temennisinin, siyasi partilerin uzlaşması olduğunu söyledi.

Tatar, Mecliste en çok milletvekili bulunan Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) kurultayına da işaret ederek, tüm seçeneklerin değerlendirilmesinin ardından kanaatini açıklayacağını, ancak şu ana kadar yaptığı görüşmelerde hükümet kurma görevini verebileceği bir milletvekili olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, UBP, CTP ve HP ile görüşmelerinin ardından açıklama yaptı. Diğer partilerle yarın görüşecek olan Tatar, pazartesi de bağımsızlarla görüşecek.

“MEVCUT HÜKÜMET GÖREVE DEVAM EDİYOR”

Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin istifası sonrası Başbakan ve Meclis Başkanı ile görüştüğünü, yeni hükümet kurulana kadar istifasını açıklayan mevcut hükümetin göreve devam ettiğini kaydetti.

Tatar, siyasi partilerle bugün görüşmeler yaptığını, yarın devam edeceğini ifade ederek, bugün yaptığı görüşmelerde görev verme noktasında olmadığını söyledi.

“HERHANGİ BİR PARTİ BAŞKANI YETKİ İSTEMEDİ”

Mecliste nisap sorunu olduğunu, bugün de herhangi bir parti başkanının yetki istemediğini ifade eden Tatar, ülkede istikrarlı bir hükümete ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bütçe döneminin geldiğine dikkat çeken Tatar, diğer önemli elzem yasalara da işaret etti.

Seçimin daha erkene alınmasının öngörüldüğünü de ifade eden Tatar, yaşananlara geniş pencereden bakınca seçimin erkene alınması gerektiğini ancak seçim tarihi konusunda uzlaşı olmadığını söyledi.

“HEDEFİM UZLAŞI”

Cumhurbaşkanı olarak erken seçim kararı konusunda Anayasal yetkisi olduğunu, memleket hayrına ve istikrar için erken seçim tarihi verebileceğini, ancak meclisi feshetmenin seçenek olarak tercihi olmadığını ifade eden Tatar, “Tercihim uzlaşıdır, siyasi partilerimizin erken seçim anlayışı geliştirmeleridir. Gelişmeleri İzleyeceğim” dedi.

Güvenoyu alan hükümetin seçim tarihine kadar devam etmesi gerektiğini ancak bunun olmadığını ifade eden Tatar, Bütçe, ödemeler ve benzeri elzem yasalar olduğunu, Meclisin bunları oturup geçirmesi için değerlendirme yapması gerektiğini vurguladı.

Tatar, görüşmelere katılan parti başkanlarına teşekkür ederek, yarın da diğer partiler ve Pazartesi bağımsızlar ile görüşüp, tüm taraflarla görüştükten sonra karar vereceğini söyledi.

UBP’deki kurultaya da işaret eden Tatar, İhtimal varsa her ihtimali değerlendireceğini ve sürecin gidişatını değerlendirip karar vereceğini ancak Anayasal hakkını kullanmanın en son çare ve tercihi olacağını vurguladı.