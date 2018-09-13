“HERKESE EŞİT EĞİTİM” PROJESİ KANTARA KAMPIYLA TAMAMLANDI

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sürekli Eğitim Merkezi’nde “Herkese eşit eğitim” projesi kapsamında gerçekleştirilen yaz kursları, Gençlik Dairesi Müdürlüğünün Kantara Gençlik Kampı’nda eğitim alan öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği kampla sona erdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla Başbakanlık, Gençlik Dairesi ve İTÜ’nün işbirliğinde hayata geçirilen proje çerçevesinde yapılan kampta, öğrenciler, kaleye yürüyüş, deniz aktiviteleri, spor aktiviteleri, yaratıcı sanat çalışmaları, müzik ve eğlence ekinlikleri gerçekleştirdi.